Почти 60 мм осадков выпало на юге Турции за сутки

Проливные дожди на юге Турции парализовали жизнь в курортной провинции Анталья. За сутки на регион вылилось почти 60 миллиметров осадков. Там затопило улицы и сотни домов, мутная вода со склонов окрасила море в бурый цвет.

А на город Андрасан обрушился град размером с лесной орех. Власти сообщили, что такого бедствия в регионе не было 50 лет, в ряде районов приостановили обучение в школах. По прогнозам синоптиков, дождливым на турецком курорте этой зимой будет едва ли не каждый третий день.

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