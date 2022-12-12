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Почти 60 мм осадков выпало на юге Турции за сутки

Почти 60 мм осадков выпало на юге Турции за сутки

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Проливные дожди на юге Турции парализовали жизнь в курортной провинции Анталья. За сутки на регион вылилось почти 60 миллиметров осадков. Там затопило улицы и сотни домов, мутная вода со склонов окрасила море в бурый цвет.

А на город Андрасан обрушился град размером с лесной орех. Власти сообщили, что такого бедствия в регионе не было 50 лет, в ряде районов приостановили обучение в школах. По прогнозам синоптиков, дождливым на турецком курорте этой зимой будет едва ли не каждый третий день.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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