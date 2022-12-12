Самую дорогую картину сына Байдена оценили в 225 тыс долларов

На выставке в США оценили стоимость самой дорогой картины сына американского президента Джо Байдена. Как сообщили СМИ, на горчично-желтой цветочной композиции, выполненной на японской бумаге, Хантер Байден может заработать 225 тысяч долларов. По их словам, объект уже привлек внимание двух анонимных покупателей.

Это уже не первая выставка произведений Байдена – младшего. Так, в 2021 году цена на картины художника-любителя с громким именем стартовала от 75 тысяч долларов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.