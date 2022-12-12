Украинских беженцев в Гамбурге поселят в контейнерах с буквами Z – СМИ

Украинским беженцам в Гамбурге теперь придется жить в контейнерах. Газета Bild заявила, что из-за нехватки мест в общежитиях и приютах для приехавших оборудуют специальные боксы в 15 квадратных метров.

Каждый контейнер рассчитан на шесть человек. К ним подведены коммуникации, есть ванные и кухни. При этом на каждом боксе нанесен символ Z, о причинах такой маркировки не сообщается. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.