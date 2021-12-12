Первый в мире мобильный отель открылся посреди пустыни

Посреди испанской пустыни Горафе открылся первый в мире капсульный отель. Управляющим является искусственный интеллект.

В жилой кабинке есть все удобства – кровать, душ, свет от солнечных батарей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

