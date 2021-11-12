Госпогранкомитет Белоруссии отмечает перемещение группы беженцев к лагерю на границе

Госпогранкомитет Белоруссии зафиксировал перемещение группы беженцев вдоль госграницы к стихийному лагерю на границе с Польшей. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

"Около 11 часов (совпадает с мск) 12 ноября было зафиксировано перемещение многочисленной группы беженцев вдоль государственной границы к стихийному лагерю на рубеже", – отметил представитель ведомства.

Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября. Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу со стороны Белоруссии, чтобы оказаться на территории Польши.