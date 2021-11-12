Новости мира: в Варшаве одновременно прошли митинги националистов и антифашистов

Польские националисты устроили многотысячный марш в честь Дня независимости. Они вышли на улицы с плакатами "Независимость не на продажу" и требовали избавить страну от засилия нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока. При этом неподалеку свою акцию проводили антифашисты. Они, наоборот, требовали защитить права мигрантов, а националистов предлагали выслать из страны. Между колоннами демонстрантов встали отряды полиции, поэтому драк удалось избежать.

Тем временем у польско-белорусской границы остаются несколько тысяч беженцев. Накануне волонтеры раздавали им еду и дрова для костров. Из-за этого возникла давка, пострадали несколько человек. Нелегальные мигранты по нескольку раз в сутки устраивают штурмы пограничных постов. Пока польским силовикам удается отбиваться, хотя нескольким сотням нелегалам все же удалось пересечь границу. В Варшаве не исключают возможности полного закрытия движения через границу с Белоруссией. И это при том, что на подъездах и без того образовались огромные заторы из грузовиков.

Михаил Саакашвили заявил, что готов прекратить голодовку, если его переведут в частную клинику. Кроме этого, он потребовал собрать консилиум врачей, которые примут решение о том, как ему из этой голодовки выходить. Сейчас бывший президент Грузии находится в тюремной больнице. Переезду туда из тюремной камеры он всячески сопротивлялся, отказывался выходить из реанимобиля и пытался драться с полицейскими. В Тбилиси тем временем прошел новый митинг в поддержку Саакашвили. Полиция уже привычно применила дубинки и слезоточивый газ. А организаторы акции рассказали, что неизвестный бросил с крыши дома камень в голову одному из демонстрантов.

Джулиан Ассанж сыграет свадьбу не выходя из тюрьмы. Британская прокуратура разрешила основателю WikiLeaks повенчаться со своей невестой Стеллой Моррис в тюремной часовне. На церемонию даже разрешат пригласить гостей из числа заключенных. Британские СМИ пишут, что Ассанж и Моррис вместе уже примерно пять лет и у них есть двое общих детей.

Чилийский депутат поставил рекорд по продолжительности выступления. Его речь перед коллегами длилась 15 часов. Все дело в том, что на повестке дня стоял вопрос об импичменте президента страны и оппозиции для победы не хватало всего одного голоса. А как раз один из депутатов от социалистической партии не участвовал в заседании, так как отбывал коронавирусный карантин. И вот его коллега стал тянуть время, чтобы срок карантина истек. Докладчик от корки до корки прочитал доклад, толщиной в 1,3 тысячи страниц. В итоге переболевший парламентарий на заседание успел и нижняя палата проголосовала за импичмент главы государства. Теперь этот вопрос будет рассматривать сенат.