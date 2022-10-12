Почасовые отключения электроэнергии ввели в нескольких регионах Украины

Энергетическая система Украины пострадала за два дня массированных ударов. По словам местного оператора, в Киеве ограничили электроснабжение из-за дефицита мощности 12 октября.

По данным российских СМИ, под контролем Киева остается треть рабочего потенциала генерации. Почасовые отключения электроэнергии ввели в нескольких регионах.

Почему удары нанесли именно по ТЭЦ и другим энерготочкам? Сколько времени может занять восстановление? Какие энергетические объекты повреждены на Украине? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.