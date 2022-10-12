В Киеве ограничили электроснабжение из-за дефицита мощности

Местный оператор заявил, что в Киеве с утра 12 октября ограничили электроснабжение из-за дефицита мощности. За два дня массированных ударов энергетическая система Украины серьезно пострадала.

По данным РИА Новости, под контролем Киева остается треть рабочего потенциала генерации. Почасовые отключения электроэнергии ввели в нескольких регионах.

Почему ВС РФ наносят удары именно по энерготочкам? Сколько времени может занять их восстановление? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.