Профессора музыки в Мичигане отстранили от работы за фильм "Отелло"

Профессора музыки университета Мичигана отстранили от работы после того, как он показал студентам фильм "Отелло". Жалобу на педагога написали сами студенты. Их возмутило, что роль Мавра в ленте, снятой в 1965 году, сыграл белый актер Лоренс Оливье. При этом его лицо загримировано под темнокожего.

Профессора назвали расистом и обвинили в том, что он нанес молодым людям удар по психике. К слову, американские СМИ, освещая эту новость, замазывают загримированное лицо актера как потенциально-шокирующий контент. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.