Россиянам рассказали, как обстоит ситуация с COVID-19 за рубежом

В Латвии из-за роста числа госпитализаций с коронавирусом ввели режим ЧС. Жителей отправляют на удаленку, часы работы кафе ограничивают. По сути передвижения сводятся к маршруту за продуктами и в аптеку. Непривитым нельзя посещать магазины и общественные заведения.

В Уэльсе без прививки нельзя ходить на спорт и в ночные клубы. В Австралии вообще закрыли для невакцинированных все общественное пространство. В Сиднее, правда, сняли трехмесячный локдаун и всем привитым за это наливают бесплатного пива. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.