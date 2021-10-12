Новости мира: в Ливане загорелся нефтеперерабатывающий завод

В Ливане загорелся нефтеперерабатывающий завод. Огонь охватил несколько резервуаров с топливом. По словам очевидцев, перед этим раздался взрыв. Над цистернами поднялся едкий черный дым. Пожарные работали на месте ЧП более трех часов. Пламя удалось потушить, но сгорело огромное количество топлива. А его в Ливане сейчас и так не хватает. Из-за дефицита горючего была остановлена работа двух крупнейших электростанций. Теперь большинство людей в стране проводят без света 22 часа в сутки.

В Китае крупные коммерческие компании пожертвовали 415 миллионов юаней, это около 64 миллионов долларов на помощь людям, пострадавшим от наводнения в провинции Шаньси. Сейчас в зоне стихийного бедствия находятся около двух миллионов человек. По меньшей мере 15 человек погибли, трое пропали без вести. Мощные потоки воды разрушили 17 тысяч построек, пострадали почти 200 тысяч гектаров плодородной земли, размыты дороги, ограничено движение транспорта. Спасатели продолжают эвакуацию, из опасной местности вывезли уже 120 тысяч человек. Когда закончатся затяжные дожди, из-за которых началось наводнение, неизвестно.

От наводнения страдает и греческий остров Эвбея. Там из-за сильного ливня, длившегося несколько часов, горные реки вышли из берегов. В результате подтопило более 200 строений. По словам очевидцев, поток воды был таким мощным, что один из домов просто смыло с фундамента и выбросило в море. Дороги затоплены, спасатели могут добраться до пострадавших районов только по воздуху. В греческом правительстве уже заявили, что выделят на устранения последствий ЧП специальный грант в 20 миллионов евро.

Президента Бразилии Жаира Болсонару не пустили на футбол из-за отсутствия сертификата о прививке от коронавируса. Глава государства хотел посмотреть на игру своего любимого клуба "Сантос", но охранники спортивной арены были неумолимы. Сам Болсонару был очень возмущен и заявил, что в его организме больше антител, чем у тех людей, которые получили вакцину, но его тем не менее регулярно не пускают на различные массовые мероприятия.

Пострадал от ковидных ограничений и Джаред Лето. Во время протестов в Италии против ковидных паспортов на улицы вышли десятки тысяч человек. Полиция уже привычно и даже как-то буднично применила дубинки, водометы и слезоточивый газ. Под раздачу попал и артист. Собственно, в протестах он участия не принимал, просто снимал происходящее на телефон, чтобы выложить в сториз, но в итоге свою порцию газа получил.

Что касается итальянских протестов, то демонстрациями там дело не ограничивается. Школьные учителя, транспортники и ряд госслужащих готовят всеобщую 24-часовую забастовку. Они требуют отменить ковидные паспорта, а также выделить дополнительные деньги для поддержки отраслей, пострадавших от пандемии. В правительстве больше всего обеспокоены участием в акции водителей, машинистов и пилотов. В Риме опасаются транспортного коллапса. Тем не менее власти пообещали обеспечить бесперебойное движение скоростных поездов и самолетов.