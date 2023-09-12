Илон Маск заявил, что страдает биполярным расстройством

Илон Маск признался, что страдает биполярным расстройством. Об этом рассказал писатель и журналист Уолтер Айзексон, который готовится выпустить книгу о жизни американского бизнесмена.

По словам писателя, диагноз Маску официально не поставили, но он сам чувствует проблемы с психологическим состоянием. Это может быть связано с детской травмой, которую, по словам Маска, он получил в 12 лет. Тогда отец отправил его в лагерь по выживанию, где детей заставляли голодать и драться друг с другом.

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