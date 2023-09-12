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12 сентября, 07:30

В мире

Новости мира: извержение вулкана Килауэа началось на Гавайях

Новости мира: извержение вулкана Килауэа началось на Гавайях

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На Гавайях проснулся вулкан Килауэа. Пока извержение происходит только в одном из кратеров. Тем не менее местные власти объявили красный код опасности.

Португальский город Анадия затопило вином. На местном заводе произошла авария, из-за которой лопнули два резервуара со спиртным.

Число жертв наводнения в Ливии превысило две тысячи человек. Об этом заявили в правительстве страны. Президентский совет запросил международную помощь. В зоне бедствия закрыты аэропорты и морские порты.

Количество погибших в результате землетрясения в Марокко приближается к трем тысячам. В королевстве привели новые официальные данные – 2 862 жертвы. В районы бедствия везут гуманитарную помощь. Принимает страна и иностранную поддержку: штаб развернули испанские военные.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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