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09:15

В мире

Новости мира: небо окрасилось в оранжевый цвет в Марракеше из-за песчаной бури

Новости мира: небо окрасилось в оранжевый цвет в Марракеше из-за песчаной бури

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В Маррекеше небо окрасилось в яркий оранжевый цвет. Причиной тому стала песчаная буря и почти 50-градусная жара. Несмотря на плохую видимость, по улицам ходят люди и ездят машины.

Дональду Трампу запретили оглашать "чувствительную" информацию по делу о штурме Капитолия. В прокуратуре пояснили, что распространение такого рода сведений может испугать свидетелей.

В Нигере несколько тысяч манифестантов собрались возле французской военной базы. Люди пришли выразить протест против военного вмешательства со стороны Экономического сообщества стран Западной Африки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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