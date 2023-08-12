Новости мира: небо окрасилось в оранжевый цвет в Марракеше из-за песчаной бури

В Маррекеше небо окрасилось в яркий оранжевый цвет. Причиной тому стала песчаная буря и почти 50-градусная жара. Несмотря на плохую видимость, по улицам ходят люди и ездят машины.

Дональду Трампу запретили оглашать "чувствительную" информацию по делу о штурме Капитолия. В прокуратуре пояснили, что распространение такого рода сведений может испугать свидетелей.

В Нигере несколько тысяч манифестантов собрались возле французской военной базы. Люди пришли выразить протест против военного вмешательства со стороны Экономического сообщества стран Западной Африки.

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