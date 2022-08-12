В Японии новый министр по рождаемости решил временно стать беременной женщиной. Чтобы сполна ощутить нужды соотечественниц, повседневными делами он занимался с семикилограммовым довеском, который привязал себе к животу.

В результате чиновник столкнулся с болями в спине и проблемами в общественном транспорте. А также почувствовал потребность уделить больше времени для поддержки женщин в положении.

Накануне с этого министерского кресла сместили женщину. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.