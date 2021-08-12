Девять человек погибли при наводнении на севере Турции

До девяти увеличилось число погибших из-за наводнения на севере Турции. Все они из Кастамону.

Вдоль домов несутся мощные потоки, несут с собой машины, скамейки, мусорные баки. На одной из улиц утонувшие легковушки и кроссоверы устроили затор.

В провинции Бартын перебои с электричеством, людей эвакуируют, некоторых можно спасти только с помощью вертолета, потому что дороги размыты. Всего из района вывезли около 600 человек. Один числится пропавшим без вести.

Спасатели работают и в Бозкурте, где из-за потопа обрушилась многоэтажка. Там ищут выживших. Наводнения начались в стране 11 августа, после мощных ливней. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.