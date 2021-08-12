Новости мира: в Алжире объявлен трехдневный траур по погибшим в лесных пожарах

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В Алжире объявлен трехдневный траур по погибшим в разрушительных лесных пожарах. Жертвами стихийного бедствия стали уже 65 человек, в том числе 28 военнослужащих, которые помогали пожарным бороться с огнем. Ранены более тысячи человек. 600 с лишним семей остались без жилья. Сейчас в стране зарегистрировано 18 действующих лесных пожаров.
В Афганистане боевики запрещенной в России террористической группировки "Талибан" продолжают наступление на Кабул. Менее чем за неделю они захватили еще 9 провинций и сейчас, по данным экспертов Евросоюза, контролируют 65% территории страны. Правительственные войска сдают одну позицию за другой, и, если отступление продолжится в том же темпе, столица может оказаться в руках террористов уже в ноябре. Талибы активизировались после того, как Афганистан покинули войска НАТО.
Европейские спортсменки потребовали от президентов Международной и Европейской федераций гандбола уйти в отставку. Соответствующие письма им направили семь спортивных женских ассоциаций. Девушки обвинили глав мирового гандбола в "вопиющем сексизме". А все из-за штрафа, который во время Олимпиады получила сборная Норвегии по пляжному гандболу. Команда вышла на поле в обтягивающих шортах, тогда как правила предписывают пляжницам играть в бикини.
Месси встретился с фанатами ПСЖ. После совместной пресс-конференции с президентом клуба, аргентинец вышел к болельщикам, которые собрались возле стадиона "Парк де Пренс". Месси продемонстрировал толпе свою новую футболку с 30 номером, в ответ фанаты зажгли файеры и запустили несколько фейерверков.
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