Телезрителям рассказали, как идет вакцинация в разных странах

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Вакци-Нации". В ней телезрителям рассказывают, как идет прививочная кампания в разных странах.

В Тунисе вакцинировались 5,2% населения. Там растет количество жалоб на слишком медленный процесс вакцинации в стране и недоступность препаратов. Поэтому закупать вакцины за рубежом Тунис стал еще активнее.

В Словении сделали прививки 35,7% населения. Там вакцинация началась в декабре прошлого года. Особенно активно люди делают прививки в последние месяцы. Эта страна первая в Европе объявила об окончании пандемии коронавируса. Но маски в закрытых помещениях все равно нужно надевать.

В Белоруссии привились 3,9% людей. С 15 июля страна откроется для граждан из государств для вакцинации от ковида. Там можно будет находится до пяти суток. Прививают "Спутником V" и препаратом китайской компании Sinopharm.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.