В Сеуле начали действовать новые ограничения

В рубрике "Откройте, ковид" телезрителям рассказывают последние новости о распространении коронавируса в мире.

В Сеуле из-за очередной вспышки коронавируса начали действовать новые ограничения. Теперь в вечернее время нельзя собираться компаниями более двух человек. Также закрыты бары и ночные клубы, а спортивные мероприятия проходят без зрителей. Посещать свадьбы или похороны могут только близкие родственники.

Австралийский штат Новый Южный Уэльс ввел QR-коды для регистрации в общественных местах. Так будут отслеживать, кто с кем контактировал. Регистрация обязательна для всех предприятий, в том числе при проведении выездных мероприятий, пикников и праздников на открытом воздухе. Также действие закона распространяется и на частные встречи с большим числом гостей. То есть гостям на свадьбе, например, тоже придется получать QR-код.

Сингапур смягчает ограничения, введенные из-за штамма "Дельта". Примерно две трети жителей получили по крайней мере первую дозу вакцины. Власти ожидают, что к концу июля около половины населения страны будут полностью привиты. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.