В Сеуле начали действовать новые ограничения

11:30
В рубрике "Откройте, ковид" телезрителям рассказывают последние новости о распространении коронавируса в мире.
В Сеуле из-за очередной вспышки коронавируса начали действовать новые ограничения. Теперь в вечернее время нельзя собираться компаниями более двух человек. Также закрыты бары и ночные клубы, а спортивные мероприятия проходят без зрителей. Посещать свадьбы или похороны могут только близкие родственники.
Австралийский штат Новый Южный Уэльс ввел QR-коды для регистрации в общественных местах. Так будут отслеживать, кто с кем контактировал. Регистрация обязательна для всех предприятий, в том числе при проведении выездных мероприятий, пикников и праздников на открытом воздухе. Также действие закона распространяется и на частные встречи с большим числом гостей. То есть гостям на свадьбе, например, тоже придется получать QR-код.
Сингапур смягчает ограничения, введенные из-за штамма "Дельта". Примерно две трети жителей получили по крайней мере первую дозу вакцины. Власти ожидают, что к концу июля около половины населения страны будут полностью привиты. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: