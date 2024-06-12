Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 июня, 22:30

В мире

Новости мира: десятки участников акции протеста задержаны в Армении

Новости мира: десятки участников акции протеста задержаны в Армении

Самое высокое здание в мире подсветили в цвета российского флага

Новости мира: лесные пожары охватили Рино на западе штата Невада

Новости мира: президент Аргентины передумал и решил поехать на конференцию по Украине

Новости мира: ученые из Лондона узнали, почему человек не сможет полететь на Марс

Новости мира: присяжные признали сына президента США Хантера Байдена виновным

Сын президента США признан виновным в деле о нарушениях при покупке и хранении оружия

Новости мира: мужчина взял в заложники посетителей банка во Флориде

Новости мира: президент США Байден попал в неловкую ситуацию

Новости мира: военные Южной Кореи открыли огонь в сторону солдат КНДР

Десятки участников акции протеста задержаны в Армении. Митингующие перекрыли центр Еревана и установили палатки перед зданием парламента. Они требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Лионель Месси заявил, что американский клуб "Интер Майами" станет последним в его карьере. Сейчас Месси 36 лет, многие считают его лучшим футболистом в истории.

Больше 50% французов хотят отставки Макрона, если его партия "Возрождение" проиграет на внеочередных парламентских выборах. За отставку высказались не только сторонники левых, но и те, кто ранее голосовал за партию Макрона.

Читайте также
за рубежомвидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика