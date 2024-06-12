Новости мира: десятки участников акции протеста задержаны в Армении

Десятки участников акции протеста задержаны в Армении. Митингующие перекрыли центр Еревана и установили палатки перед зданием парламента. Они требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Лионель Месси заявил, что американский клуб "Интер Майами" станет последним в его карьере. Сейчас Месси 36 лет, многие считают его лучшим футболистом в истории.

Больше 50% французов хотят отставки Макрона, если его партия "Возрождение" проиграет на внеочередных парламентских выборах. За отставку высказались не только сторонники левых, но и те, кто ранее голосовал за партию Макрона.