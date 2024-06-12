Участок БКЛ закроют с 22 июня

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12 июня, 09:30

В мире

Новости мира: ученые из Лондона узнали, почему человек не сможет полететь на Марс

Новости мира: ученые из Лондона узнали, почему человек не сможет полететь на Марс

Новости мира: присяжные признали сына президента США Хантера Байдена виновным

Сын президента США признан виновным в деле о нарушениях при покупке и хранении оружия

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СБ ООН проголосовал за резолюцию о перемирии между Израилем и ХАМАС

Новости мира: участники пропалестинского движения разбили стекла в офисах в Великобритании

Ученые из Лондона считают, что человек пока не сможет полететь на Марс. Они провели исследование на мышах и выяснили, что от высокого уровня радиации почки человека разрушатся всего за 2,5 года. При этом дорога до Марса займет более 3-х лет.

В испанской Пальма-де-Майорке проливные дожди затопили аэропорт. Сотрудникам воздушной гавани приходится надевать резиновые сапоги и передвигаться в воде. После масштабного наводнения аэропорт отменил все рейсы.

Украинские военные начали наклеивать надписи "НЕ ТЦК" на свои машины. Это заметили местные журналисты. По их мнению, это делается, чтобы машины не ассоциировались с микроавтобусами военкоматов.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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