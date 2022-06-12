Новости мира: ураган в Анкаре и акция протеста водителей в Польше

Анкару накрыл мощный ураган. Улицы турецкой столицы всего за несколько часов ушли под воду. Пострадали первые этажи жилых домов, магазинов и административных зданий.

Трое детей в Анталии получили травмы, катаясь на на аттракционе. У качелей сломалось крепление и корзина с маленькими пассажирами перевернулась. Детям пришлось висеть вниз головой, пока их не освободили спасатели.

В Польше водители вышли на акцию протеста. Люди, недовольные стремительным ростом цен на топливо, решили парализовать работу заправок. Они бросали машины у колонок и надолго уходили пить кофе. Об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.