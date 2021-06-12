Новости мира: перестрелка в Джорджии и "заблудившийся" Байден

В американском штате Джорджия 2 человека погибли в перестрелке. Семеро ранены. Среди пострадавших есть двухлетний ребенок и 13-летний подросток.

Джо Байден "заблудился" на полях саммита Большой семерки. Он проходит сейчас в Великобритании. Американский президент появился на веранде ресторана, где как раз отдыхали журналисты. Какое-то время он стоял между столиками и озирался, будто что-то искал.

Илон Маск представил свой новый – и самый быстрый в истории компании – электромобиль. Машина разгоняется до 100 километров в час всего за 2 секунды. Она не ездит, а летает – авто может набирать скорость до 320 км/ч.

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