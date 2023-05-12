Новости часа: пакистанский суд не позволил Имрану Хану отправиться домой

Пакистанский суд не разрешил бывшему премьеру страны Имрану Хану отправиться домой. Взятый под арест чиновник переночевал в гостевом доме и вновь предстанет перед судом.

Больше 30 человек пострадали при взрыве в многоэтажном доме в Германии. Среди раненых – жильцы дома, а также сотрудники полиции и пожарные.

Из-за мощного наводнения в Конго погибло уже более 500 человек. Еще свыше 5 тысяч считаются пропавшими без вести. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.