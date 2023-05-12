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Происшествия

Новости часа: пакистанский суд не позволил Имрану Хану отправиться домой

Новости часа: пакистанский суд не позволил Имрану Хану отправиться домой

Несколько автомобилей сгорели после взрыва в Милане

Новости часа: сервис проверки графика отключения горячей воды начал работу на mos.ru

Взрыв произошел в многоэтажном доме в Германии

Взрыв баллонов с кислородом мог стать причиной крупного пожара в Милане

Великобритания передала Украине крылатые ракеты большой дальности – СМИ

Новости часа: в столичном "Банке технологий" собрали более 400 инновационных разработок

Новости часа: взрыв произошел в центре Милана

Четыре человека пострадали в результате взрыва в центре Милана – СМИ

Кислородные баллоны взорвались в фургоне в центре Милана

Пакистанский суд не разрешил бывшему премьеру страны Имрану Хану отправиться домой. Взятый под арест чиновник переночевал в гостевом доме и вновь предстанет перед судом.

Больше 30 человек пострадали при взрыве в многоэтажном доме в Германии. Среди раненых – жильцы дома, а также сотрудники полиции и пожарные.

Из-за мощного наводнения в Конго погибло уже более 500 человек. Еще свыше 5 тысяч считаются пропавшими без вести. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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