ВОЗ зарегистрировала в Европе более 2 млн смертей от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала в Европе более двух миллионов смертей от COVID-19. Об этом сообщает Европейское региональное бюро.

"Аэрофлот" с 27 мая увеличит число рейсов из Москвы в Турцию.

Почти 30 случаев укусов клещей за прошлую неделю выявлено на территории Москвы, заявили в Роспотребнадзоре.