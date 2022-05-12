Граждан РФ на борту загоревшегося в Китае самолета не было

На борту загоревшегося в Китае самолета не было иностранных граждан. Об этом сообщили в российском посольстве в КНР.

Пассажирский самолет авиакомпании Tibet Airlines во время взлета выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.

На борту находились свыше 100 человек. Пламя мгновенно охватило воздушное судно. Обошлось без жертв, но около 40 человек пострадали. Их развезли по больницам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



