В Европе усилили охрану синагог на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке

12 мая, 21:00
В Европе усиливают охрану синагог на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Необходимые меры приняли и в Москве, в частности в Марьиной Роще, где находится Еврейский центр.
На фоне обострения конфликта между Израилем и сектором Газа российская компания "Аэрофлот" вносит изменения в полетное расписание. Один из рейсов, который сегодня должен был отправиться в Тель-Авив, перенесли на 13 мая. Ранее стало известно, что аэропорт Бен Гурион приостанавливал полеты из-за ракетного обстрела.
Также, по имеющейся информации, Совету Безопасности ООН на экстренном заседании по эскалации между Палестиной и Израилем не удалось согласовать совместное заявление.
Подробнее о ситуации в Израиле – в сюжете телеканала Москва 24.
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