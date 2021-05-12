В Европе усилили охрану синагог на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке

В Европе усиливают охрану синагог на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Необходимые меры приняли и в Москве, в частности в Марьиной Роще, где находится Еврейский центр.

На фоне обострения конфликта между Израилем и сектором Газа российская компания "Аэрофлот" вносит изменения в полетное расписание. Один из рейсов, который сегодня должен был отправиться в Тель-Авив, перенесли на 13 мая. Ранее стало известно, что аэропорт Бен Гурион приостанавливал полеты из-за ракетного обстрела.

Также, по имеющейся информации, Совету Безопасности ООН на экстренном заседании по эскалации между Палестиной и Израилем не удалось согласовать совместное заявление.

Подробнее о ситуации в Израиле – в сюжете телеканала Москва 24.