В Индии зафиксировали новый антирекорд по числу летальных исходов COVID-19 за сутки

В рубрике "Откройте, ковид" телезрителям рассказывают последние новости о распространении коронавируса в мире.

Индия обновила антирекорд по смертности. За сутки от вируса и его последствий там умерли 4 205 человек. Заболеваемость в стране снижается, хотя и очень медленно. Однако врачи находят новые опасности в местном штамме коронавируса. "Черный грибок" – это инфекция, которая развивается стремительно и способна убить ослабленный вирусом организм.

Между тем власти страны потребовали прекратить сбрасывать тела умерших в реку Ганг. В одном из Штатов в воде нашли останки 100 человек.

Жители с таким решением не согласны. Говорят, стоимость кремации слишком высокая, а очереди на нее из-за всплеска коронавируса в стране огромные. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.