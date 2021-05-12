Новости мира: в Казахстане природный пожар добрался до поселка

12 мая, 07:00
В Казахстане спасатели пока не могут справиться с сильными лесными пожарами. Горят 310 гектаров, огонь уже добрался до крупного поселка и уничтожил 35 домов. По меньшей мере один человек погиб, двоих отвезли в больницу. На борьбу с огнем брошены более 200 пожарных, пострадавшим помогают медики и психологи, а местные власти обеспечивают их временным жильем. На территории поселка огонь уже удалось потушить, но в лесу пожар остановить пока не удается.
В Колумбии новая волна протестов против налоговой реформы. Демонстрации продолжаются, несмотря на объявление президента страны о том, что налоги повышать не будут. С начала митингов, которые неизменно заканчиваются жесткими столкновениями с полицией, погибли уже более 40 манифестантов и один сотрудник полиции, без вести пропали больше 160 человек. Счет раненых идет на тысячи. Задержаны 650 человек, у демонстрантов изъяли сотни единиц огнестрельного оружия и 72 взрывных устройства. Новые марши протеста в Колумбии собираются провести 12 мая. В списке требований, кроме сохранения налоговой ставки, – отмена законопроекта о здоровье, установление базового дохода для граждан страны, запрет приватизации предприятий и даже отказ от уничтожения коки.
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