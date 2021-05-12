Новости мира: Израиль и Палестина продолжают обмениваться ракетными ударами

Армия Израиля нанесла новые удары по военным объектам в секторе Газа. Мобилизованы 5 тысяч резервистов. Так Тель-Авив отреагировал на обстрел центрального района страны со стороны Палестины. Сообщается, что боевики движения ХАМАС выпустили по противнику более 100 ракет. Часть из них была уничтожена системой противоракетной обороны Железный купол, но другие все-таки достигли целей. Одна из ракет повредила нефтепровод и резервуар с топливом, начался сильный пожар. Аэропорт Бен-Гурион был вынужден прекратить работу. Сейчас полеты возобновились.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что боевики должны поплатиться за свои действия и атаки на сектор Газа будут продолжаться. Лидеры группировок ХАМАС и Исламский джихад, в свою очередь, пообещали уничтожить Тель-Авив, если в Газе будет разрушен хотя бы еще один жилой дом. Ситуация на границе Израиля и Палестины резко обострилась в понедельник вечером. С этого момента стороны обмениваются ракетными и артиллеристскими ударами.

А в Нью-Йорке у здания генконсульства Израиля прошла акция в поддержку Палестины. Там собралось около сотни активистов, которые требовали защитить права палестинцев в Иерусалиме. Постепенно у диппредставительства собиралось все больше людей. Затем толпа выдвинулась к центру Манхэттена. Полиция начала устанавливать ограждения на тротуарах. Закончилось все стычками демонстрантов со стражами порядка, одного человека задержали.