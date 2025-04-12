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Новости

12 апреля, 18:30

В мире

Новости мира: китайцев весом менее 50 кг призвали не выходить на улицу из-за ветра

Новости мира: китайцев весом менее 50 кг призвали не выходить на улицу из-за ветра

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Жителям Китая с массой тела менее 50 килограмм посоветовали с вечера пятницы, 11 апреля, по вечер воскресенья, 13 апреля не выходить из дома. В регионе ожидаются очень сильные ветры, которые, как предупреждают власти, могут "просто унести" людей с небольшим весом. Порывы ветра могут достигать 40 метров в секунду. Предупреждение касается также Пекина. Не будут в эти выходные работать никакие учебные заведения, закроются парки.

В Италии на острове Сицилия вновь началось извержение самого высокого вулкана Европы – Этны. Он начал извергать из себя столбы пепла и потоки раскаленной лавы. После этого для воздушного транспорта ввели наивысший уровень опасности. На данный момент этот вулкан является одним из самых активных на Земле и характеризуется практически непрерывной активностью.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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