Полиция расследует стрельбу в метро Нью-Йорка как теракт – СМИ

Полиция расследует стрельбу в метро Нью-Йорка как террористический акт, сообщает издание Newsweek. Инцидент произошел 11 марта на станции нью-йоркского метро в Бруклине в районе 4-й авеню и 36-й улицы. По данным полиции, стрелок был в противогазе и строительном жилете. С места происшествия он сбежал.

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