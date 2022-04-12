В результате стрельбы на станции метро в Нью-Йорке пострадали 13 человек – СМИ

13 человек пострадали при стрельбе в метро Нью-Йорка, сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию города. По некоторым данным, на нападавшем был противогаз и желтый строительный жилет.

Киев отошел от договоренностей, которых достигли в Стамбуле, и вернулся в тупиковую ситуацию, заявил Владимир Путин.

Годовая инфляция в США по итогам марта ускорилась до максимума с 1981 года – 8,5% годовых.