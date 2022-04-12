Полиция начала расследовать стрельбу в метро Нью-Йорка – СМИ

Полиция расследует стрельбу в метро Нью-Йорка. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом сообщается, что в полиции не подтвердили информацию о том, что в метро нашли несработавшие взрывные устройства.

В то же время, как пишут американские СМИ, там пострадали 13 человек, у пятерых огнестрельные ранения. По меньшей мере, один из них находится в критическом состоянии.

Также известно, что подозреваемый сбежал, а во время нападения на нем был противогаз.