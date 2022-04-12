13 человек пострадали при стрельбе в метро Нью-Йорка – СМИ

13 человек пострадали при стрельбе в метро Нью-Йорка, сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию города.

"Возможно, сработала дымовая шашка", – отмечает телеканал.

По данным местной полиции, на нападавшем был противогаз и желтый строительный жилет. "Подозреваемый мужчина сбежал", – говорится в сообщении.

Инцидент произошел в Бруклине в районе 4-й авеню и 36-й улицы. Полицейские призывают людей обходить этот район.