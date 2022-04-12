Пять человек пострадали при стрельбе в метро Нью-Йорка – СМИ

Пять человек пострадали в результате стрельбы в метро Нью-Йорка, сообщает телеканал CNN.

"Пять человек подстрелены в метро Нью-Йорка. Возможно, сработала дымовая шашка", – сообщает телеканал со ссылкой на полицию города.

Стрельба произошла в районе Бруклин, говорится в сообщении.