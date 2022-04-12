Чехия отменила все антиковидные ограничения на въезд

В Чехии отменили все антиковидные ограничения на въезд. Теперь туда можно попасть без ограничений.

При этом для российских туристов Чехия приостановила выдачу виз. Однако туда до сих пор можно попасть с открытым шенгеном.

В какие еще страны могут отправиться россияне? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.