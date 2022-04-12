В США начался аномальный апрельский снегопад

В Соединенных Штатах Америки начался аномальный апрельский снегопад. В Портленде непогода успела побить рекорд – выпало около одного дюйма снега.

Школы закрыли, местных жителей попросили не выходить на улицы и сидеть дома без света. 55 тысяч человек в шести округах остались без электричества.

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