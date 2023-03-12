Несмотря на масштабные протесты, во Франции одобрили пенсионную реформу. Во время митингов в Париже было задержано более 30-ти человек. Протестующих разгоняли жестко. Появилось видео, как полицейские бьют демонстрантов дубинками и применяют слезоточивый газ. Это была уже седьмая акция протеста в столице Франции. По предварительным оценкам, в ней приняли участие десятки тысяч человек.

В Израиле люди вновь вышли на масштабные акции протеста. По данным организаторов, в них приняли участие примерно полмиллиона человек. Жители страны выступают против судебной реформы, которую проводит правительство премьера Нетаньяху. Она ограничивает влияние Верховного суда на принятие базовых законов, позволяет парламентариям оспаривать его решения, а также дает возможность правительству контролировать процедуру назначения судей. Президент Израиля также выступил против заявленной реформы.

В Нидерландах участникам акции протеста пришлось выдавать сухую одежду. Правоохранителями было задержано порядка 700 человек. Некоторые из них сильно промокли, так как при разгоне власти применили водометы. Экоактивисты перекрыли трассу, ведущую в Амстердам и другие города. Собравшиеся требовали прекратить финансировать добычу угля, газа и нефти. В парке на протестную акцию собрались фермеры, многие приехали на тракторах и другой рабочей технике. Все они выступают против азотной политики, которая ограничивает выбросы, тем самым ставя под угрозу фермерский бизнес. Несколько человек были задержаны, а транспорт конфискован.

В Турции в результате февральских землетрясений погибли почти 48 тысяч человек, сообщают власти страны. Из них более шести тысяч – иностранцы, в основном это граждане Сирии. В регионах бедствия продолжают работу около трех тысяч спасателей, в том числе и из других стран. В некоторых районах все еще продолжаются автершоки. Уже зарегистрировано порядка 16 тысяч толчков.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.