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Число жертв землетрясений в Турции достигло почти 48 тысяч

Число жертв землетрясений в Турции достигло почти 48 тысяч

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Почти 48 тысяч человек, по последним данным, погибли в результате землетрясений в Турции. Об этом сообщили власти страны. В регионах бедствия продолжают работу более трех тысяч спасателей. Там все еще продолжаются повторные подземные толчки, уже зарегистрировано порядка 16 тысяч афтершоков.

А в Калифорнии продолжается борьба с наводнением. В некоторых населенных пунктах жителей эвакуируют. В зоне бедствия могут находиться 25 миллионов человек. Ранее сообщалось о том, что стихия унесла жизни как минимум двух человек. Виной всему стали мощные ливни в центральной части штата. Дожди и таяние снега привели к значительному повышению уровня воды в реках.

Об этих и других зарубежных событиях – в эфире телеканала Москва 24.

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