Москвичам рассказали о последних событиях в мире

Порядка полумиллиона жителей Израиля вышли на акции протеста против судебной реформы, которую проводит правительство премьера Нетаньяху. Она ограничивает влияние Верховного суда на принятие базовых законов, позволяет парламентариям оспаривать его решения, а также дает возможность правительству контролировать процедуру назначения судей. Протесты продолжаются в стране уже десять недель.

Французский сенат одобрил президентский план пенсионной реформы, несмотря на масштабные протесты в стране. Во время митингов в Париже было задержано более 30 человек, правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ. Это была уже седьмая акция протеста в Париже. По предварительным оценкам, в ней приняли участие десятки тысяч человек.

Продолжительный ливень обрушился на Стамбул, он сопровождался ураганным ветром. Это был первый за многие месяцы сильнейший дождь. Тут же в городе образовались большие пробки. Из-за стихии было отменено несколько паромов, в том числе из Стамбула в Бурсу. В некоторых районах города пострадали крыши, ветром сносило уличные торговые лавки.

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