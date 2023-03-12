Москвичам рассказали о последних событиях в мире

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Порядка полумиллиона жителей Израиля вышли на акции протеста против судебной реформы, которую проводит правительство премьера Нетаньяху. Она ограничивает влияние Верховного суда на принятие базовых законов, позволяет парламентариям оспаривать его решения, а также дает возможность правительству контролировать процедуру назначения судей. Протесты продолжаются в стране уже десять недель.

Французский сенат одобрил президентский план пенсионной реформы, несмотря на масштабные протесты в стране. Во время митингов в Париже было задержано более 30 человек, правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ. Это была уже седьмая акция протеста в Париже. По предварительным оценкам, в ней приняли участие десятки тысяч человек.

Продолжительный ливень обрушился на Стамбул, он сопровождался ураганным ветром. Это был первый за многие месяцы сильнейший дождь. Тут же в городе образовались большие пробки. Из-за стихии было отменено несколько паромов, в том числе из Стамбула в Бурсу. В некоторых районах города пострадали крыши, ветром сносило уличные торговые лавки.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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