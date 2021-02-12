Новости мира: конгрессмен не справился с настройками Zoom, чем очень удивил коллег

В США случился очередной конфуз с онлайн-совещанием через Zoom. Конгрессмен Том Эммер не справился с настройками во время виртуальной встречи комитета по финансовому обслуживанию палаты представителей. В итоге он предстал перед коллегами в виде перевернутой головы, лишенной шеи и ушей. Все сразу же вспомнили недавний случай с адвокатом, который появился на судебном заседании в образе грустного кота.

133 машины столкнулись в Техасе. В страшной аварии погибли 6 человек, еще 65 получили травмы и были доставлены в больницы. Фура, ехавшая по скользкой дороге, не смогла затормозить и врезалась в машину, которая была впереди. Многотонные 18-колесные автомобили просто не успевали сбросить скорость, и начался настоящий завал. Спасатели несколько часов растаскивали машины и искали выживших.

США прекращает строительство стены на границе с Мексикой. Джо Байден велел закрыть амбициозный проект, который начал его предшественник Дональд Трамп. Также новый американский президент отменил режим ЧП, действовавший в южных приграничных районах страны. Байден назвал действия прежней администрации необоснованными и слишком затратными.

В Праге школьники устроили акции протеста – им надоело учиться на удаленке. Подростки требуют открыть учебные заведения и разрешить им совершать регулярные групповые экскурсии. Детей поддерживают и родители: петицию за открытие школ подписало уже 14 тысяч человек. Сторонники очного обучения получили и поддержку парламента Чехии. Нижняя палата отказалась поддержать предложение правительства продлить действие режима чрезвычайной ситуации, который завершается в это воскресенье.

С Новым годом! Минувшей ночью наконец-то официально попрощались с годом Крысы и встретили год Быка. Все это, разумеется, по китайскому календарю. Праздник отмечали несколько миллиардов человек по всему миру. Самые красочные торжества, конечно же, прошли в Китае. Улицы городов там к празднику украсили фонариками и установили на площадях огромные статуи быков. Несмотря на ковидные ограничения, отметить наступление Нового года вышло довольно много людей.

В Португалии во время футбольного матча машина скорой помощи, которая должна была увезти в больницу спортсмена, получившего тяжелую травму, заглохла прямо посреди поля. Оживить двигатель водитель так и не смог. В итоге игроки клубов "Брага" и "Порту" совместными усилиями вытолкали машину с газона. А пострадавшему футболисту пришлось некоторое время потерпеть.