Помощники Джо Байдена нашли новую партию материалов, которую вынесли из Белого дома

Помощники американского президента Джо Байдена нашли новую партию секретных материалов, которые он вынес из Белого дома. Об этом сообщил телеканал NBC News, не уточняя, где конфиденциальные документы были обнаружены.

По информации американских СМИ, помощники Джо Байдена искали бумаги в других местах, которые нынешний президент США использовал после работы в администрации Барака Обамы. По данным CNN, среди материалов есть докладные записки американской разведки и материалы брифингов, которые касались Украины, Ирана и Великобритании. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.