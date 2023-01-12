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Американские эксперты отвергли версию кибератаки на систему оповещения пилотов

Американские эксперты отвергли версию кибератаки на систему оповещения пилотов

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Американские эксперты отвергли версию кибератаки на систему оповещения пилотов. В Минтрансе США сообщили, что проведут дополнительную проверку.

Специалисты начали выяснять, что стало причиной технического сбоя, который случился в среду, 11 января. Проблемы возникли в программе, через которую экипажи самолетов получают информацию. Из-за этого работа аэропортов была парализована на несколько часов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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