Пассажир рейса Сан-Педро – Майами сломал оборудование самолета

Несколько сотен пассажиров рейса из Сан-Педро в Майами остались без самолета. Мужчина, зарегистрированный на этот борт, проник внутрь по грузовому рукаву, ворвался в кабину пилотов и сломал оборудование. А потом пытался выскочить из окна.

Переговоры с хулиганом ничего не дали. Полиция долго беседовала с ним и не применяла силу. В итоге нарушителя увели, а остальные пассажиры остались ждать свой отложенный рейс. Новый самолет из Майами уже вылетел за ними в Гондурас.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.