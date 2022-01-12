В ВОЗ сообщили о рекордном числе заражений COVID-19 за неделю

11:15
Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Соединенные штаммы Америки". В ней телезрителям рассказывают о ситуации с коронавирусом в мире.
Всемирная организация здравоохранения сообщила о рекордном числе заражений COVID-19 за неделю. Заболели почти 15,5 миллиона человек благодаря штамму "Омикрон". Большинство случаев зарегистрировали в Европе – плюс 30%.
В Дании в этом году уже обновился максимум по госпитализациям. В больницах находятся почти 800 человек. От "Омикрона" и его последствий в Дании уже погибли 18 человек.
Тем временем врачи утверждают, что "Омикрон" более заразный, но приведет к меньшему количеству госпитализаций, чем предыдущие штаммы. Ученые разных стран выдвигают свои гипотезы. Также появилась версия индийских медиков о том, что "Омикрон" практически невозможно остановить. И заразится практически все население.
В Twitter попали пустые полки в магазинах США. Хештэг "Пустые полки Байдена" снова набирает популярность. В ноябре прошлого года люди уже жаловались на перебои с поставками практически всего – от продуктов до детских игрушек. Но на этот раз винят холода и "Омикрон".
Всплеск заболеваемости "Омикроном" в мире может привести к тому, что COVID-19 перейдет в разряд сезонных заболеваний, а случаев заражения станет меньше в течение года. Такой версией развития событий поделился Билл Гейтс. По его мнению, новый штамм усилит нагрузку на здравоохранение. Но в опасности будут, в основном, непривитые. Остальные, если заразятся, то перенесут вирус легко. По словам Гейтса, пока предпосылок для появления еще более заразного штамма нет. Но исключить такую возможность нельзя.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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