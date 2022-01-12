Новости мира: наводнение в Бразилии и пожар в Чили

В Бразилии спасатели борются с последствиями сильного наводнения. Из-за проливных дождей обрушились скалы на побережье озера Фурнаш. Движение по междугородним магистралям парализовано, в 40 городах затопило целые кварталы. Не обошлось без жертв. Погибли 10 человек. Несколько тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома.

В Чили сильный пожар уничтожил около сотни жилых домов. По рассказам очевидцев, изначально возгорание было не очень сильным, но в городе не работал водопровод и пожарным пришлось подвозить воду для тушения в цистернах. Ее оказалось слишком мало. А из-за узких улиц машины добирались медленно. Пламя начало быстро распространяться, уничтожая одно здание за другим. Остановить его удалось спустя несколько часов.

Итальянская полиция ищет 15 подозреваемых в серии нападений на женщин. Все произошло в новогоднюю ночь в Милане. По версии следствия, 15 мужчин и трое подростков подкарауливали своих жертв в районе площади Пьяцца-дель-Дуомо. Насилию подверглись как минимум 9 женщин. Лица преступников зафиксировали камеры видеонаблюдения и на их поиски брошены практически все силы полиции Милана и Турина.

Европа приближается к пику заболеваемости штаммом коронавируса "Омикрон". По мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения, меньше чем через два месяца во многих странах вирус поразит не менее половины населения. В данный момент "Омикрон" зафиксировали в 50 из 53 стран Европы и Центральной Азии. При этом в ВОЗ считают, что существующие вакцины способны защитить от тяжелого протекания болезни.

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