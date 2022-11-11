Археологи обнаружили 24 бронзовые статуи двухтысячелетней давности в Италии

В Тоскане при раскопках в античном храме обнаружили 24 бронзовых статуи. Археологи заявили, что несмотря на возраст, а им больше двух тысяч лет, статуи сохранились практически в первозданном виде благодаря горячей воде.

Руины, которые исследовали специалисты, раскапывают уже более трех лет, но уникальную с точки зрения науки находку сделали на днях. Как сообщили эксперты, бронза является нехарактерным материалом для II–I веков до нашей эры. Тогда скульптуры делали их из терракоты.

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