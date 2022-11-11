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Банковскую систему Украины готовят к блэкауту – СМИ

Банковскую систему Украины готовят к блэкауту – СМИ

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Украинскую банковскую систему готовят к полному отключению электричества. О грозящем блэкауте пишут украинские СМИ, ссылаясь на внутреннее распоряжение в Национальном банке.

Из документа следует, что при некоторых сценариях перебои с электроэнергией могут происходить в течение нескольких суток или даже месяца. Чтобы избежать коллапса, все системно важные банки, а их на Украине 14, должны закупить резервные источники питания, дизельные электростанции и топливо.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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