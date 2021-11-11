Из-за ситуации с беженцами на белорусско-польской границе застряли товары в Россию

Товары, которые везут из Европы в Россию, застряли на границе Польши и Белоруссии. Фуры стоят в очередях на КПП иногда больше суток, заторы превышают 25 километров.

В сторону Европы также скопились очереди из грузовиков. Это произошло после того, как польские власти решили временно закрыть пункт Брузги – Кузница. На других направлениях сразу увеличился поток машин.

КПП закрыли из-за наплыва беженцев. Тысячи мигрантов уже несколько дней прорываются в Евросоюз через белорусско-польскую границу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.